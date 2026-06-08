Москва8 июн Вести.В Москве объявили триумфаторов самой престижной телевизионной премии страны ТЭФИ, сообщает ИС "Вести".

В номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа" победила программа "Вести недели", а Дмитрий Киселёв назван лучшим ведущим такой программы. В номинации "Интервьюер" победителем стал Павел Зарубин с программой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".

Лучшими в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу" стали Ольга Скабеева и Евгений Попов, программа "60 минут" также получила статуэтку.

Победителями в номинации "Вечерняя информационная программа" стала программа "Вести в 20:00".

Лучшим журналистским расследованием назвали проект "России-1" – "Телефонные мошенники".