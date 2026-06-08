Москва8 июн Вести.Программ "Вести недели" на церемонии награждения ТЭФИ-2026 победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа", сообщает ИС "Вести".

"Вести недели" делает настоящий телевизионный спецназ отметил в своей речи на награждении Дмитрий Киселёв

В комментарии для ИС "Вести" он отметил, что перед церемонией больше всего волновалась его младшая дочь.

Моя младшая дочь волновалась больше всех. И знаете, нам, всей команде, очень приятно, что программу "Вести недели" стали смотреть дети. Мы обращаемся к ним, говорим простым языком, чтобы все было понятно. И они потом пересказывают это друг другу. И в общем, это, я считаю, наш большой успех добавил он

В конкурсном отборе ТЭФИ-2026 участвовали десятки проектов крупнейших телеканалов РФ, церемония награждения проводится в Москве 8 и 9 июня.