Москва8 июн Вести.Телевидение сегодня стало общественным инструментом самоосмысления, общественной рефлексии и самопознания. Об этом заявил Дмитрий Киселёв, сообщает ИС "Вести".

И это особенно важно в военное время, в которое мы сейчас живем отметил он

Для поощрения наиболее значимых работ и профессионалов телевидения РФ проводится национальная телевизионная премия ТЭФИ-2026.

Премия проходит в новом формате, голосовать будут прямо на сцене. Мы станем свидетелями такого живого, непосредственного выбора. Вообще важен сам факт существования профессиональной отраслевой премии и то, что люди могут встретиться друг с другом - все обычно на работе, - ощутить атмосферу единства, потому что мы все делаем очень важное дело заявил Киселев

В этом году программа "Вести недели" на церемонии награждения ТЭФИ-2026 победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".

У нас [в программе] работает, я бы назвал, телевизионный спецназ. Вся команда —это лучшие репортеры, лучшие военкоры, лучшие зарубежные корреспонденты, лучшие обозреватели политические здесь. И попасть работать для каждого из них в "Вести Недели", сделать свой материал, внести вклад в этот грандиозный, я считаю, проект, - для каждого большая честь, и каждый выкладывается. В этом году в сентябре "Вестям Недели" исполнится 25 лет. А для меня это будет пятнадцатый сезон, и это все достаточно значимо добавил Киселёв

Ранее Киселёв рассказал, что перед церемонией ТЭФИ-2026 больше всего волновалась его младшая дочь.