Москва8 июн Вести.Телевидение – влиятельный инструмент культурного воздействия на общество, заявил президент Академии российского телевидения (АРТ), специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью ИС "Вести" в кулуарах премии ТЭФИ-2026.

Швыдкой отметил, что телевидение в целом, вне зависимости от темы передач, это часть большой культуры, которая влияет на общество.

Телевидение сегодня – это очень влиятельный инструмент культурного воздействия на общество. И то, что происходит на экране, влияет на людей больше, чем мы думаем. На манеру поведения, на характер мышления сказал он

Михаил Швыдкой также подчеркнул, что гонка за скоростью в информационном потоке приводит к тому, что аудитория не успевает понимать, о чем ей вещают.