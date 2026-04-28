Швыдкой о режиссере Малкине: он относится к телевидению как поэт Швыдкой о Малкине: он очень тонко чувствует телевизионный процесс

Москва28 апр Вести.Режиссер и продюсер Анатолий Малкин относится к телевидению как поэт. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он обратил внимание, что телевизионный процесс режиссер "чувствует тонко".

Он относится к телевидению как поэт. Вот я думаю, что это самое главное. Он тонко чувствует телевизионный процесс. У него был очень интересный проект, он назывался "Акуна Матата" – проект старых и молодых. Это был такой диалог разных поколений отметил Швыдкой

Ранее в интервью ИС "Вести" режиссер и продюсер Анатолий Малкин заявил: телевидение не умрет, ведь оно объединяет людей в стране. Он обратил внимание на то, что с появлением интернета телевидение не перестало быть актуальным.