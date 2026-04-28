Режиссер Малкин считает, что телевидению свойственно объединять народ Режиссер Малкин: телевидение не умрет, так как объединяет народ

Москва28 апр Вести.Телевидение не умрет, ведь оно объединяет людей в стране. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил режиссер и продюсер Анатолий Малкин.

Он обратил внимание, что с появлением интернета телевидение не перестало быть актуальным.

Интернет не убьет телевидение. Он его наоборот расширит, потому что телевидение — это искусство, как я считаю, соединяющее кино, театр, такое синтетическое искусство сказал Малкин

По словам режиссера, появление интернета продлевает жизнь телевидения и открывает его новые формы.

То есть интернет — это вещь, которая, в которой ты соединяешься с конкретным человеком. Даже если ты в какой-то корпорации находишься, людей слушающих одно и то же, одного блогера и так далее, все равно это через одного человека идет. В интернете появилось и через интернет появилось множество совершенно неизвестных журналистов, режиссеров, жанров и операторов. <…> Телевидение не умрет, оно не все, оно та часть, которая должна остаться и останется, потому что оно соединяет народ. Народ, страну ведь что соединяет? Территория, язык, железные дороги, деньги, конечно, и телевидение заключил он

Ранее в интервью ИС "Вести" продюсер, директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов рассказал о популярности формата микродрам в интернете.