Москва26 июн Вести.Микродрамы (вертикальные сериалы) могут очень помочь дать старт в профессии начинающим актерам. Об этом ИС "Вести" заявил коммерческий директор компании "Медиа-Телеком" Константин Владимиров.

Он сослался на международный опыт, когда актеры, только пришедшие в профессию, начали свою карьеру со съемок в вертикальных сериалах, и именно это помогло им добиться успеха.

Мне представляется, что эта ниша как раз создана для людей, которые только начинают свой путь в профессии. И мы видим по международному опыту, что те, кто начинал за рубежом сниматься в вертикальных сериалах, становятся настоящими звездами. Для них это действительно большой путь сказал Владимиров

Также он отметил, что один из последних трендов - это производство вертикальных сериалов с помощью нейросетей.

Ранее актер театра и кино Антон Шурцов назвал особенности игра актеров в микродрамах. Она должна быть более острохарактерной и эксцентричной. Однако важно не переборщить. Но помимо игры актеров немаловажен и сюжет.