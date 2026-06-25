Острохарактерно и эксцентрично: актер Шурцов рассказал об игре в микродрамах Актер Шурцов: в микродрамах игра более острохарактерная и эксцентричная

Москва25 июн Вести.В микродрамах (вертикальных сериалах) оценки и требования другие – игра должна быть более острохарактерной и эксцентричной, но важно не перегибать палку. Об этом ИС "Вести" рассказал актер театра и кино Антон Шурцов.

Он подчеркнул важность интересных сюжета и роли.

Если все сходится в идеальной вселенной – это и сюжет хороший, интересный, и есть что поиграть, и это интересная роль, – то, по большому счету, какая разница, какой формат: горизонталка или вертикалка? Посмотрел, быстро сообразил, понял, сказал, еще что-то. То есть оценки другие, более-более-более острохарактерные, более такое эксцентричное, но только не перегибай палку, чтобы не превращалось все в какой-то такой "хэй" отметил Шурцов

Он также добавил, что многие блогеры, снимающиеся в вертикальных сериалах, подходят к делу профессионально, их невозможно отличить от настоящих актеров.

Ранее продюсер, директор Института кино НИУ ВШЭ, председатель жюри питчинга микродрам Александр Акопов заявил, что сегодня формат микродрам набирает популярность в интернете, но в перспективе он может появиться и на телевидении.