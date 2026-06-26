Альперина рассказала про отношение российского кинематографа к микродрамам Альперина: в России только присматриваются к формату микродрам

Москва26 июн Вести.Формат микродрам уже востребован в мире, но в России только присматриваются к нему.

Об этом ИС "Вести" рассказала программный директор Фестиваля контента стриминговых платформ Сусанна Альперина.

Этот формат очень востребован в мире, прежде всего в Китае, в Корее и в США. Прибыль очень высока, потому что новое поколение берет вертикальный контент. В России пока только пробуют формат, только присматриваются к формату … Во-первых, микродрама – это, как правило, серий 80 или 60. У нас в стране ориентируются на мировой рынок. Самый востребованный жанр – это мелодрамы пояснила Альперина

Она также отметила, что в российском кинематографе рынок вертикальных сериалов пока не сформировался и нет статистики доходов.

Ранее директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов рассказал, что видит перспективы формата микродрам на телевидении. Серия микродрамы обычно длится примерно полторы минуты.