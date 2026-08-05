Москва5 авг Вести.В современном российском кино прослеживается особая жанровая традиция, как в советских фильмах. Такую тенденцию отметил киновед, продюсер, программный директор кинофестиваля "Окно в Европу" Андрей Апостолов в беседе с ИС "Вести".

Кинофестиваль в Выборге продлится до 9 августа. В его программу вошли до 100 фильмов, из которых 40 — кинопремьеры. Это игровые, документальные и анимационные ленты.

Хочется вспомнить о собственной жанровой традиции, которая была в советском кинематографе, которая существует сейчас и в конкурсе, и вне конкурса, мне кажется, мы это прослеживаем. И тенденция, прогноз на завтра, мне кажется, — поиск своих жанров рассказал Апостолов

Председателем жюри фестиваля стал режиссер Павел Дугин. Он отметил уникальную атмосферу на кинофестивале.