Режиссер Лунгин: от российских фильмов ждут философских тем о выборе и Боге

Лунгин раскрыл, чего обычно ждут от российских фильмов Режиссер Лунгин: от российских фильмов ждут философских тем о выборе и Боге

Москва5 авг Вести.От российского кино ожидают раскрытия сложных тем о жизни, смерти и Боге, отметил в беседе с ИС "Вести" режиссер Павел Лунгин.

В Выборге стартовал 34-й фестиваль российского кино "Окно в Европу". За шесть дней в рамках фестиваля покажут почти 100 фильмов, 40 из них — впервые. В программе - игровые, документальные и анимационные ленты. Лунгин выступает в роли председателя жюри фестиваля.

Мне кажется, что все-таки самобытность должна оставаться, но надо касаться важных проблем. От русского фильма ждут, чтобы он касался проблем жизни, смерти, выбора, Бога — того, что волнует людей рассказал Лунгин

Победителей фестиваля объявят 9 августа на торжественной церемонии закрытия в Выборгском замке.