Особая атмосфера и 40 премьер: в Выборге открылся фестиваль кино "Окно в Европу" Режиссер Лунгин отметил особую атмосферу кинофестиваля "Окно в Европу"

Москва5 авг Вести.Режиссер Павел Лунгин в беседе с ИС "Вести" отметил уникальную атмосферу 34-го фестиваля российского кино "Окно в Европу", проходящего в эти дни в Выборге.

26 лет назад фильм режиссера "Свадьба" победил на кинофестивале, теперь Лунгин выступает в роли председателя жюри.

Этот фестиваль всегда очень любил кино, и [у него] особая атмосфер: какая процессия, как жители города идут на открытие фестиваля — это уникально рассказал он

Фестиваль проходит с 4 по 9 августа. В программу вошли почти 100 фильмов, 40 из них покажут впервые. Программа разделена на три секции: "игровое кино", "неигровое кино" и "короткометражная анимация".