Москва18 июл Вести.В Витебске открылся XXXV Международный фестиваль искусств "Славянский базар". Во время церемонии открытия российский певец и композитор Игорь Николаев поздравил организаторов с юбилеем мероприятия. Об этом он сам рассказал ИС "Вести".

Все билеты были раскуплены задолго до открытия. Юбилейный форум установил рекорд по количеству стран-участниц. За кулисами приглашенные артисты поздравляли проект с юбилеем. Среди них - народный артист России.

"Это же не 35 лет… это всего лишь 35 лет. Совершенно молодой возраст, юный. Я желаю фестивалю достичь еще и зрелости! такими словами выразил свои поздравления Николаев

"Славянский базар" привлекает особой атмосферой, считает заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова.