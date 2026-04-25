Москва25 апр Вести.Количество стран — участниц VIII Международного музыкального конкурса-фестиваля "Дорога на Ялту" все время растет. Об этом ИС "Вести" заявил художественный руководитель фестиваля, журналист, телеведущий Эрнест Мацкявичюс.

По его словам, в этом году участие в конкурсе приняли африканские страны.

Количество стран все время растет, они меняются. Сейчас… у нас появилась Болгария, чем мы очень дорожим. Для нас очень важно, что так называемые капстраны тоже приезжают к нам на фестивали, там тоже остаются еще нормальные люди, которые разделяют наши ценности исторические, культурные сказал Мацкявичюс

Ранее президент фестиваля "Дорога на Ялту" Андрей Кондрашов заявил, что иностранные участники разделяют с Россией одинаковые ценности.