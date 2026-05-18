В МИД прокомментировали число стран-участниц в грядущем саммите Россия - Африка Лавров: на саммит Россия-Африка ожидается приезд большинства стран Афросоюза

Москва18 мая Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ожидает, что на третий саммит Россия - Африка в Москву осенью приедут представители большинства стран Афросоюза. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

По его словам, Москва пригласила абсолютно все страны Африканского союза, а также руководителей субрегиональных организаций и интеграционных объединений.

У меня нет никаких сомнений, что, как и в прошлые годы, подавляющее большинство государств будет представлено сказал он

Лавров также выразил надежду, что между сторонами состоятся переговоры в том числе и на высшем уровне, как и в предыдущие саммиты.

Ранее Глава МИД России заявил, что обстановка на Ближнем Востоке и на севере Африки продолжает усложняться. По его словам, это связано с действиями западных стран в регионе.