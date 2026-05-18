Москва18 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял приглашение главы МИД Экваториальной Гвинеи посетить республику.

Об этом Лавров заявил в ходе совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.

Встреча министров прошла в российской столице. В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние контакты, после чего российский министр подтвердил готовность совершить визит в Малабо.

Я его с удовольствием и благодарностью принимаю прокомментировал Лавров приглашение

Министр посетит столицу Экваториальной Гвинеи Малабао.