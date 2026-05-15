Лавров заявил о сложной ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки из-за Запада

Москва15 мая Вести.Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обстановка на Ближнем Востоке и на севере Африки продолжает усложняться. По его словам, это связано с действиями западных стран в регионе.

Выступая на пресс-конференции по итогам министерской встречи БРИКС в Нью-Дели, Лавров отметил, что особое внимание было уделено кризисам вокруг Ормузского пролива и Ирана, а также ситуациям в Ливане, на палестинских территориях, в Ливии, Йемене и Сирии.

Он подчеркнул, что происходящее представляет собой "клубок противоречий", который делает положение в регионе все более напряженным.