Москва20 апр Вести.Отголоски кризиса на Ближнем Востоке могут затронуть регион ОДКБ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, обеспокоенность последствиями конфликта звучала на Международном дипломатическом форуме в Анталье, где обсуждались риски для различных регионов.

Это не пройдет стороной наш регион, потому что отголоски, я только что вернулся с международной дипломатической конференции в Анталье, и из выступления президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, других участников, из тех вопросов, которые прозвучали во время моего участия в этом мероприятии, звучала очень серьезная тревога не только из-за последствий кризиса вокруг Персидского залива для стран Аравийского полуострова, но и на Каспии, Южном Кавказе и Центральной Азии заявил министр в ходе заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ

Пятый Антальский дипломатический форум (ADF2026) прошел в Белеке (провинция Анталья) 17-19 апреля под патронажем президента Турции и был организован МИД республики.