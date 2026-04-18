Россия и Турция нацелены на совместные решения по урегулированию кризисов

Москва18 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердили стремление стран к конструктивному взаимодействию для выработки эффективных решений по урегулированию кризисов. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи дипломатов на полях Антальского дипломатического форума.

Уточняется, что особое внимание было уделено ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Лавров и Фидан подробно рассмотрели ключевые аспекты международной и региональной повестки дня и возможные пути их урегулирования.

Подтверждено обоюдное стремление России и Турции к дальнейшему конструктивному взаимодействию в целях выработки эффективных решений для урегулирования кризисных ситуаций говорится в сообщении

17 апреля Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. Глава МИД РФ выступит на одной из специальных сессий форума и обсудит с представителями ряда стран региональные и международные вопросы.