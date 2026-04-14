Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили развитие событий вокруг Украины

Москва14 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан по телефону обсудили последнее развитие событий вокруг Украины и перспективы возобновления трехсторонних переговоров с участием США, сообщается на сайте российского дипведомства.

Лавров изложил оценки действий и заявлений киевского режима на нынешнем этапе сказано в сообщении

Уточняется, что в ходе разговора Фидан подтвердил готовность предоставить для переговоров стамбульскую площадку.

Также министры обсудили вопросы возможных путей выхода из кризиса, сложившегося в результате неспровоцированного нападения США и Израиля на Иран. Стороны высказали готовность содействовать усилиям по мирному разрешению конфликта.

Ранее Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи подтвердил готовность РФ содействовать урегулированию ситуации в Иране.