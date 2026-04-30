МИД Турции: Фидан провел встречу с Умеровым в Анкаре

Турецкий МИД: Фидан встретился с Умеровым в Анкаре МИД Турции: Фидан провел встречу с Умеровым в Анкаре

Москва30 апр Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с секретарем нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Анкаре, сообщили МИД республики.

Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство

Детали этой встречи остаются неизвестны.

Ранее Фидан в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для проведения трехсторонних переговоров с участием США.