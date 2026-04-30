Москва30 апрВести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел встречу с секретарем нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым в Анкаре, сообщили МИД республики.
Министр иностранных дел Хакан Фидан встретился в Анкаре с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровымсообщило турецкое внешнеполитическое ведомство
Детали этой встречи остаются неизвестны.
Ранее Фидан в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым подтвердил готовность предоставить стамбульскую площадку для проведения трехсторонних переговоров с участием США.