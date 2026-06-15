Глава МИД Турции обсудит в Москве предложения по безопасности в Черном море ТАСС: Фидан в Москве намерен обсудить вопросы безопасности в Черном море

Москва15 июн Вести.Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе визита в Москву 16-17 июня по приглашению российского коллеги намерен подтвердить готовность его страны принять новые переговоры РФ и Украины. Об этом ТАСС сообщил источник в МИД республики.

По его словам, будут также обсуждаться вопросы безопасности в Черном море.

В ходе визита министр Фидан подтвердит готовность Турции принять следующий раунд переговоров между Россией и Украиной, как это было в 2022 и 2025 годах. Он отметит, что растущая напряженность в Черном море представляет угрозу региональному и глобальному миру, и что недавние события создают многовекторные риски сообщил источник

Фидан также намерен обратить внимание на то, что предложение Турции о прекращении огня на Украине, включающее механизм обеспечения безопасности судоходства в Черном море, а также энергетической инфраструктуры и портов, остается в силе, отметили в МИД Турции.

Как ранее сообщили в Министерстве иностранных дел России, в ходе переговоров стороны планируют обсудить ключевые аспекты международной повестки, включая урегулирование кризиса на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.