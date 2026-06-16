Турция готова предоставить площадку для урегулирования украинского конфликта Фидан: Турция готова стать посредником в переговорах по Украине

Москва16 июн Вести.Турция готова сделать все возможное в качестве посредника в украинском конфликте и предоставить площадку для переговоров, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Он находится в российской столице с визитом с 15 по 17 июня по приглашению главы МИД России Сергея Лаврова​​​.

Наша страна, Турция, готова сделать все возможное от нее зависящее. Это касается посреднической роли: или может быть сама посредником, или же оказать такую платформу, площадку сказал в ходе встречи с главой МИД РФ Фидан, слова которого приводит РИА Новости

Глава МИД Турции отметил, что эскалация способна привести к еще большему разгару войны, поэтому необходимо делать все возможное, чтобы это завершить.

Как сообщалось ранее, в ходе переговоров министры иностранных дел России и Турции обсудят ключевые аспекты международной повестки, включая урегулирование кризиса на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе.