МИД: Лавров обсудит с Фиданом Ближний Восток и обстановку в черном море

Лавров обсудит с главой МИД Турции ситуацию на Ближнем Востоке и Черном море МИД: Лавров обсудит с Фиданом Ближний Восток и обстановку в черном море

Москва14 июн Вести.В Москву 15-17 июня с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, в ходе переговоров с Сергеем Лавровым планируется обсудить ключевые аспекты международной повестки, включая урегулирование кризиса на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе. Об этом сообщили в МИД РФ.

В ходе встречи министры планируют обсудить текущую напряженную ситуацию на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии в отношении Ирана, перспективы урегулирования палестинской проблемы. Состоится предметный обмен мнениями о развитии ситуации в Черноморском регионе, включая вопросы обеспечения безопасного судоходства отметили в ведомстве

Предыдущая встреча глав внешнеполитических ведомств состоялась в апреле. Тогда Лавров и Фидан обсудили работу России и Турции по урегулированию кризисов.