Лавров и глава МИД Катара обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке

Лавров обсудил с главой МИД Катара ситуацию на Ближнем Востоке Лавров и глава МИД Катара обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке

Москва4 авг Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.

В ходе беседы был также проведен обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на продолжающуюся эскалацию напряженности в зоне Персидского залива сказано в сообщении

В ходе разговора министры детально обсудили основные направления дальнейшего развития традиционно дружественных российско-катарских отношений. Они подтвердили настрой на поддержание регулярного доверительного политического диалога, а также наращивание торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Стороны также подчеркнули важность незамедлительного прекращения боевых действий на Ближнем Востоке и скорейшего возобновления переговорного процесса на основе подписанного 17 июня "Исламабадского меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран".

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. Он начал наносить ответные удары по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке.