Главы МИД РФ и ОАЭ призвали к прекращению боевых действий в Персидском заливе

Главы МИД России и ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе Главы МИД РФ и ОАЭ призвали к прекращению боевых действий в Персидском заливе

Москва18 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Персидском заливе. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, стороны обменялись оценками обстановки на фоне продолжающихся ударов между США и Ираном.

С обеих сторон подчеркнута важность незамедлительного прекращения боевых действий и скорейшего возобновления переговорного процесса говорится в сообщении министерства

Кроме того, Лавров и глава МИД ОАЭ отметили необходимость обеспечения стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе. Подчеркивается, что этот морской путь играет ключевую роль в мировой экономике.

Ранее иранская сторона сообщила, что на фоне эскалации прекратила выполнять свои обязательства по меморандуму с США. Тегеран подчеркнул, что не вернется к переговорам, пока Вашингтон нарушает требования по документу.