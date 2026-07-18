Москва18 июлВести.Тегеран больше не выполняет свои обязательства по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
По его словам, в настоящее время Исламская Республика сосредоточилась на обеспечении обороны.
Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняемпередает слова чиновника агентство Tasnim
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Организации Объединенных Наций следует призвать государства Персидского залива запретить США использовать их территории для ударов по Ирану.