МИД Ирана: Тегеран занят обороной, а не соблюдением соглашения с США

Иран полностью прекратил выполнение обязательств перед США МИД Ирана: Тегеран занят обороной, а не соблюдением соглашения с США

Москва18 июл Вести.Тегеран больше не выполняет свои обязательства по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.

По его словам, в настоящее время Исламская Республика сосредоточилась на обеспечении обороны.

Мы также прекратили исполнение собственных обязательств и в настоящий момент их не выполняем передает слова чиновника агентство Tasnim

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи заявил, что Организации Объединенных Наций следует призвать государства Персидского залива запретить США использовать их территории для ударов по Ирану.