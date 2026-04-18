Фидан проведет закрытые двусторонние переговоры с Лавровым в субботу ТАСС: Фидан проведет закрытые двусторонние переговоры с Лавровым в субботу

Москва18 апр Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан планирует провести в субботу, 18 апреля, встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым на площадке Антальского дипломатического форума. Об этом ТАСС сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в программе Фидана значатся "встреча министров иностранных дел стран Балканской мирной платформы", а также "министерская встреча по Газе и неформальное заседание министров иностранных дел Организации тюркских государств".

Вечером 17 апреля Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Антальском дипломатическом форуме. Ожидается, что глава МИД РФ выступит на одной из специальных сессий форума и обсудит с представителями ряда стран региональные и международные вопросы.