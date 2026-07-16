Москва16 июлВести.Турция продолжит вести дипломатию для урегулирования украинского конфликта, включая продвижение инициативы о новом раунде российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
По его словам, в Анкаре обеспокоены интенсификацией боевых действий и увеличением числа атак на гражданскую инфраструктуру и населенные пункты. Министр подчеркнул, что дипломатический процесс зашел в тупик и сторонам необходимо как можно скорее вернуться к переговорам.
Мы считаем, что необходимо скорейшее возвращение за стол переговоров и решительное стремление к дипломатическим решениям. Мы продолжим наращивать наши прямые дипломатические усилия, включая повторное проведение переговоров между сторонамисказал Фидан журналистам
Ранее он обратился к Киеву и призвал поддержать договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже. Фидан подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства.