Турция намерена организовать новый раунд переговоров России и Украины Фидан: Турция продолжит усилия по урегулированию конфликта РФ и Украины

Москва16 июл Вести.Турция продолжит вести дипломатию для урегулирования украинского конфликта, включая продвижение инициативы о новом раунде российско-украинских переговоров. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

По его словам, в Анкаре обеспокоены интенсификацией боевых действий и увеличением числа атак на гражданскую инфраструктуру и населенные пункты. Министр подчеркнул, что дипломатический процесс зашел в тупик и сторонам необходимо как можно скорее вернуться к переговорам.

Мы считаем, что необходимо скорейшее возвращение за стол переговоров и решительное стремление к дипломатическим решениям. Мы продолжим наращивать наши прямые дипломатические усилия, включая повторное проведение переговоров между сторонами сказал Фидан журналистам

Ранее он обратился к Киеву и призвал поддержать договоренности, достигнутые на российско-американском саммите в Анкоридже. Фидан подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства.