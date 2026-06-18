Москва18 июн Вести.Турция подтверждает готовность принять у себя стороны для урегулирования украинского кризиса. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, его слова приводит помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Ушаков напомнил, что в Турции уже состоялись несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом.

Вчера выражена готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено сказал помощник главы РФ

Фидан находился в России с рабочим визитом с 15 по 17 июня. В ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсуждались ключевые аспекты международной повестки, включая урегулирование кризиса на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и обстановку в Черноморском регионе.