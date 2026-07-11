В МИД Турции призвали Украину выполнять договоренности по урегулированию

Глава МИД Турции Фидан призвал Киев поддержать соглашения в Анкоридже В МИД Турции призвали Украину выполнять договоренности по урегулированию

Москва11 июл Вести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Киев поддержать соглашения по урегулированию конфликта, достигнутые в Анкоридже.

Турецкий дипломат отметил, что Москва выполняет свои обязательства, однако для прогресса в переговорах необходимы ответные действия со стороны Украины.

Российская сторона придерживается достигнутых договорённостей. Но для танго нужны двое цитирует Фидана РИА Новости

Ранее в Кремле заявляли, что позиция России по мирному урегулированию хорошо известна как украинским властям, так и американским посредникам.