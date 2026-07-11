Москва11 июлВести.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Киев поддержать соглашения по урегулированию конфликта, достигнутые в Анкоридже.
Турецкий дипломат отметил, что Москва выполняет свои обязательства, однако для прогресса в переговорах необходимы ответные действия со стороны Украины.
Российская сторона придерживается достигнутых договорённостей. Но для танго нужны двоецитирует Фидана РИА Новости
Ранее в Кремле заявляли, что позиция России по мирному урегулированию хорошо известна как украинским властям, так и американским посредникам.