Фидан: Путин и Эрдоган всегда в контакте по региональным вопросам

Глава МИД Турции рассказал, что Путин и Эрдоган всегда поддерживают контакты Фидан: Путин и Эрдоган всегда в контакте по региональным вопросам

Москва2 июл Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган всегда поддерживает постоянный контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в интервью телеканалу CNN Türk глава турецкого МИДа Хакан Фидан. По его словам, Путин и Эрдоган обсуждают ключевые региональные вопросы, включая ситуацию на Украине и в Черном море.

Фидан пояснил, что диалог двух лидеров – важный канал обсуждения вопросов региональной безопасности и стабильности, поиска дипломатических решений в наиболее чувствительных международных проблемах.

Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным подчеркнул Фидан

Фидан отметил, что Анкара хотела бы максимально скорого прекращения конфликта на Украине и начала полномасштабных переговоров между Москвой и Киевом.

Глава МИД Турции в интервью перед началом саммита НАТО в Анкаре констатировал, что Китай превратился в неостановимую силу. Он призвал весь мир строить отношения с учетом новой реальности и опираясь на этот факт. Международному сообществу предстоит адаптироваться к новым геополитическим реалиям, добавил Фидан.

Фидан также считает, что Израиль "стал проблемой для всего мира". Он заявил, что важно занять твердую позицию и начать что-то делать, приведя в пример Эрдогана, который в одночасье прекратил торговлю с Израилем, объем которой ежегодно составлял порядка 10 миллиардов долларов.

Саммит Североатлантического альянса в Анкаре пройдет 7-8 июля. На нем одной из центральных тем будет вопрос об отношениях стран НАТО с Россией.