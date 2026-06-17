Путин отметил положительное развитие отношений России и Турции Путин: отношения РФ и Турции развиваются и наполняются новым содержанием

Москва17 июн Вести.Отношения Москвы и Анкары носят дружеский характер и развиваются по восходящей траектории. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

В начале переговоров Путин передал наилучшие пожелания президенту Турции Реджепу Эрдогану. Российский лидер отметил, что его всегда рады видеть в России. Министр иностранных дел, в свою очередь, передал "большой горячий привет" Путину от турецкого коллеги.

Отношения между нашими странами развиваются по восходящей, мы этому очень рады. Наши контакты давно перестали быть чисто формальными, они действительно носят такой дружеский характер, наполняются все новым и новым содержанием сказал российский президент

Он предложил главе турецкого МИД обсудить актуальные вопросы, которые представляют интерес для обеих сторон.

Переговоры Путина и Фидана состоялись в рамках саммита Россия-АСЕАН в Казани.

Ранее российский лидер открыл марафон двусторонних встреч в ходе саммита переговорами с филиппинским лидером Фердинандом Маркосом-младшим.