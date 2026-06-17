Путин начал переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия – АСЕАН в Казани

Путин открыл марафон двусторонних встреч в Казани Путин начал переговоры с лидером Филиппин на саммите Россия – АСЕАН в Казани

Москва17 июн Вести.Президент России Владимир Путин открыл марафон двусторонних встреч на саммите Россия-АСЕАН в Казани переговорами с лидером Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим.

Переговоры с президентом Филиппин состоялись в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала.

Ваша страна в текущем году председательствует в АСЕАН, и мы очень рады, что именно в ходе вашей, так сказать, вахты в АСЕАН отмечается 35-летие отношений нашей страны с ассоциацией сказал Путин в начале встречи

Саммит, приуроченный к 35-летию отношений между РФ и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, проходит в Казани с 17 по 19 июня.

Для Маркоса-младшего этот визит стал первым в Россию в качестве главы государства.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и филиппинский лидер откроют пленарное заседание саммита в четверг утром, а по его итогам сделают совместное заявление для прессы.

Всего на полях саммита Путин проведет 10 двусторонних встреч.

В числе собеседников — султан Брунея, премьеры Вьетнама и Малайзии, а также глава МИД Турции Хакан Фидан.