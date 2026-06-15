Филиппины запросили встречу Маркоса-младшего с Путиным на саммите Россия - АСЕАН Филиппины запросили встречу президента Маркоса-младшего с Путиным

Москва15 июн Вести.Филиппины запросили у России встречу президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с президентом России Владимиром Путиным на саммите Россия - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Казани, который пройдет с 17 по 19 июня, заявил посол Филиппин в России Игорь Байлен в интервью "Известиям".

Мы запросили у российской стороны встречу президента Фердинанда Маркоса-младшего и президента Владимира Путина. Я думаю, это будет их первая встреча. Помимо саммита Россия - АСЕАН, они, конечно, смогут обсудить определенный прогресс в двустороннем диалоге между Филиппинами и Россией приводят "Известия" слова Байлена

Филиппины председательствуют в АСЕАН и надеются на участие Путина в 49-м саммите, который пройдет в ноябре этого года.

Мы надеемся, что Владимир Владимирович станет первым российским главой государства, когда-либо посетившим Филиппины подчеркнул посол

Путин примет участие в саммите Россия - АСЕАН и проведет множество двусторонних встреч.