Власти Филиппин пригласили Владимира Путина на саммит АСЕАН в ноябре Посол Байлен: Филиппины пригласили Путина на саммит АСЕАН в ноябре

Москва2 июн Вести.Филиппины направили приглашение президенту России Владимиру Путину прилететь в Манилу для участия в ноябрьском саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщил посол островного государства в Москве Игорь Байлен.

Саммит АСЕАН пройдет в столице Филиппин, Маниле, 10–12 ноября. В рамках мероприятия состоятся сессии с государствами-партнерами Ассоциации по диалогу, а также Восточноазиатский саммит – общая встреча лидеров стран объединения и их партнеров.

Насколько я помню, его (приглашение на имя Путина – прим. ред.) направили в прошлом году или в начале текущего года сказал Байлен в разговоре с РИА Новости

Дипломат отметил, что официальная Манила ожидает ответа от МИД РФ и выражает надежду на то, что российский лидер сможет посетить саммит.

АСЕАН – региональная международная организация, объединяющая десять государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Статус наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор.

Россия является диалоговым партнером АСЕАН с 1996 года. Предыдущий саммит России и Ассоциации проходил в 2021 году в формате видеоконференции.

В апреле этого года Путин учредил оргкомитет по подготовке саммита Россия–АСЕАН, который пройдет в Казани 17-19 июня. На саммите планируется проанализировать отношения между РФ и странами Ассоциации, наметить долгосрочные ориентиры сотрудничества в политике, безопасности, экономике и культуре, а также подписать ряд межправительственных соглашений.