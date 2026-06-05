Лавров поблагодарил Филиппины за понимание позиции России по Украине Лавров заявил о понимании Филиппинами первопричин конфликта на Украине

Москва5 июн Вести.Филиппины придерживаются сбалансированной позиции в отношении конфликта на Украине и осознают его первопричины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Фрагменты статьи, автором которой стал глава ведомства, посвящена 50-летию установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами, опубликована в аккаунте министерства в мессенджере MAX.

Россия с признательностью отмечает взвешенную позицию филиппинского руководства по вопросу украинского урегулирования, понимание им первопричин конфликта, связанных с ущемлением коренных интересов России в сфере безопасности и нарушением прав русского и русскоязычного населения на Украине подчеркнул Лавров

Москва также выражает искреннюю признательность филиппинским партнерам за совместную работу над разработанной Россией резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, приуроченной к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Кроме того, Москва благодарна Маниле за многолетнюю поддержку российских инициатив, направленных на борьбу с героизацией нацизма, "укрепление доверия в космической деятельности, сохранение космоса свободным от оружия любого вида".

Особую ценность, продолжил Лавров, представляет солидарная поддержка Филиппинами резолюции Генассамблеи ООН о провозглашении 14 декабря Международным днем борьбы против колониализма во всех его проявлениях.

Убеждены, что залог мирного развития всего Тихоокеанского региона, так же, как и других регионов мира, — опора на принцип равной и неделимой безопасности и развитие широкого равноправного сотрудничества написал глава российского МИД

Этими принципами Россия продолжит руководствоваться в рамках укрепления стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где в 2026 году председательствуют Филиппины.

2 июня посол островного государства в Москве Игорь Байлен сообщил, что власти Филиппин направили приглашение президенту России Владимиру Путину принять участие в саммите АСЕАН, пройдет в Маниле 10–12 ноября текущего года.