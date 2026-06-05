Лавров заявил, что Россия выступает против экспансии военных блоков в АТР

Лавров: РФ не приемлет экспансии военных блоков в Азиатско-Тихоокеанском регионе Лавров заявил, что Россия выступает против экспансии военных блоков в АТР

Москва5 июн Вести.Москва выступает против милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и не приемлет экспансии военных блоков, угрожающей роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Такую позицию он обозначил в статье по случаю 50-летия со дня установления дипломатических отношений между Россией и Филиппинами.

Россия выступает против милитаризации Тихоокеанского региона, не приемлет экспансию военизированных блоковых структур, угрожающую подорвать центральную роль АСЕАН в архитектуре региональной безопасности подчеркнул министр

Он отметил, что в Москве убеждены, что залог мирного развития всего АТР, ровно так же, как и других регионов мира, – "опора на принцип равной и неделимой безопасности и развитие широкого равноправного сотрудничества". РФ руководствуется этим, "активно работая над упрочением стратегического партнерства с АСЕАН, в которой Манила в 2026 году выполняет функции председателя", добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Лавров обращал внимание на то, что Запад всерьез продвигает идею создания в Азии нового объединения – аналога НАТО – в целях давления на Китай и КНДР, которые являются основными партнерами России в регионе.