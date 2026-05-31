Малайзия: геополитические игры оказывают влияние на страны АСЕАН Малайзия заявила о возросшем давлении на страны АСЕАН

Москва31 мая Вести.Страны Юго-Восточной Азии сталкиваются с растущим давлением на фоне усиления геополитического соперничества, что вынуждает их выбирать определенную сторону в противостоянии крупных держав, заявил министр обороны Малайзии Мохамед Халед Нордин на форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Страны этого региона подвергаются прямому или косвенному давлению с целью заставить их выбрать сторону и пересмотреть свои долгосрочные стратегические позиции в соответствии с интересами некоторых государств отметил Нордин

По его словам, Юго-Восточная Азия сталкивается с растущим геополитическим соперничеством, геоэкономической фрагментацией, технологической конкуренцией и стратегическим принуждением.

Министр указал, что в основе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) никогда не присутствовали принуждение, доминирование или политика транснациональных сделок.

АСЕАН построена на диалоге, консенсусе, взаимном уважении и коллективной ответственности за региональную стабильность подчеркнул Нордин

Политик предупредил, что подрыв центральной роли АСЕАН может иметь последствия не только для региона, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского пространства.

Министр отметил, что державы, желающие строить отношения со странами Юго-Восточной Азии, должны уважать нормы, условия и стратегические особенности АСЕАН, а не стараться обходить региональные форматы.

Президент Владимир Путин назвал АСЕАН важным для России регионом.