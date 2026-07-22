Лавров: РФ и АСЕАН солидарны в позиции по архитектуре безопасности АТР Лавров: РФ и АСЕАН подтвердили солидарность по архитектуре безопасности АТР

Москва22 июл Вести.Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) солидарны в необходимости укрепления архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского совещания Россия – АСЕАН.

Москва активно участвует во всех форматах, созданных по инициативе ассоциации, и отстаивает сохранение основополагающего принципа о том, что условия и правила, заложенные при создании этих механизмов, должны в полной мере уважаться, подчеркнул министр.

Россия и АСЕАН подтвердили свою солидарность в необходимости укрепления архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе принципа центральной роли АСЕАН заявил Лавров

Форматы АСЕАН подразумевают консенсус, равноправие, взаимное уважение и достижение компромиссов, и такой подход продолжится, несмотря на попытки Запада если не подорвать форматы, то сделать их менее эффективными, подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров посещает Филиппины 21-23 июля и представляет позицию Москвы по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая рост конфликтного потенциала, который Россия связывает с милитаризацией региона Западом.