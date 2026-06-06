Москва6 июнВести.Предстоящий саммит Россия — АСЕАН даст ответ на вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие мирового устройства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, которые приводит ТАСС, форум продемонстрирует подходы к международному сотрудничеству, основанные на учете интересов всех участников.
Он [саммит Россия - АСЕАН] как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идтисказала Захарова агентству на полях ПМЭФ
По словам дипломата, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью мирового устройства.
Захарова также отметила, что страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали эффективный формат взаимодействия, основанный на балансе национальных интересов и выгоде для всего региона. По ее словам, такой подход может служить примером международной кооперации в будущем.