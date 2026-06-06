В МИД РФ считают, что саммит Россия — АСЕАН определит будущие ориентиры Захарова: саммит Россия — АСЕАН покажет путь развития мира

Москва6 июн Вести.Предстоящий саммит Россия — АСЕАН даст ответ на вопрос о том, каким будет дальнейшее развитие мирового устройства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, которые приводит ТАСС, форум продемонстрирует подходы к международному сотрудничеству, основанные на учете интересов всех участников.

Он [саммит Россия - АСЕАН] как раз даст ответ относительно того, каким мир будет дальше, по какому пути идти сказала Захарова агентству на полях ПМЭФ

По словам дипломата, этот путь связан с многополярностью и полицентричностью мирового устройства.

Захарова также отметила, что страны АСЕАН одними из первых продемонстрировали эффективный формат взаимодействия, основанный на балансе национальных интересов и выгоде для всего региона. По ее словам, такой подход может служить примером международной кооперации в будущем.