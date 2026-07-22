"Время сверять часы": Лавров на саммите АСЕАН переговорит с коллегами ряда стран

Лавров на саммите АСЕАН объяснил российскую позицию относительно ситуации в АТР "Время сверять часы": Лавров на саммите АСЕАН переговорит с коллегами ряда стран

Москва22 июл Вести.Министр иностранных дел РФ участвует в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). График Сергея Лаврова предполагает "очень насыщенный день". Об этом сообщила автор ИС "Вести" Мария Скородилко.

Глава МИД РФ уже выступил на министерской встрече Россия-АСЕАН, подчеркнула она.

Конечно же, озвучил позицию Москвы относительно ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Дальше, конечно же, будет серия двусторонних встреч. Известно, что на полях саммита АСЕАН Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Индии, Филиппин - страны, которая сейчас принимает саммит, [также] Бангладеш, Индии, Бразилии, Пакистана, Египта. Конечно же, сверят часы сказала Скородилко

Также прорабатывается вопрос о встрече на полях мероприятия руководителей внешнеполитических ведомств РФ и США.