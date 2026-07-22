Лавров проводит в Маниле переговоры с главой МИД Шри-Ланки Хератом

Лавров проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки Лавров проводит в Маниле переговоры с главой МИД Шри-Ланки Хератом

Москва22 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Маниле проводит переговоры с главой МИД Шри-Ланки Виджитой Хератом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Начало переговоров министров иностранных дел России и Шри-Ланки в Маниле написала Захарова в своем Telegram-канале

Пост дипломат сопроводила фотографией, на которой запечатлены главы МИД России и Шри-Ланки.

Встреча прошла на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Филиппин.

С 21 июля Лавров принимает участие в совещании министров иностранных дел АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС), а также Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).