Песков: будем только приветствовать возможный контакт Лаврова и Рубио

Кремль будет приветствовать возможную встречу Лаврова и Рубио Песков: будем только приветствовать возможный контакт Лаврова и Рубио

Москва20 июл Вести.Кремль будет только приветствовать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепартамента США Марко Рубио, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Рубио ранее сообщил, что готов встретиться с Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.

Если на уровне министров иностранных дел будет контакт, мы это будем только приветствовать сказал Песков

Он также сообщил, что по линии дипломатических ведомств в настоящее время осуществляются "скорее технические" контакты.

Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдет на Филиппинах. Сергей Лавров примет участие в мероприятиях министерского уровня. При этом, как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Лавров встретится не только с коллегами из стран АСЕАН, но и с министрами из других регионов мира. Планируется, что глава МИД РФ будет находиться в Маниле с 21 по 23 июля.

В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что Марко Рубио будет находиться в Маниле 19-23 июля. У госсекретаря США также запланирован ряд двусторонних встреч.