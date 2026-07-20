Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах

Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН Рубио заявил, что готов встретиться с Лавровым на саммите АСЕАН на Филиппинах

Москва20 июл Вести.Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что готов встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым, а также с министром иностранных дел КНР Ван И, на полях саммита АСЕАН, который пройдет на Филиппинах.

Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос, открыт ли он к встрече с коллегами из России и Китая

Ранее в государственном департаменте США сообщили, что Рубио посетит Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН.

Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Филиппины 21-23 июля, где изложит свои оценки ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая "усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проведения Западом линии на милитаризацию АТР".