Лавров в Маниле: возможна встреча с госсекретарем США Рубио Лавров прибыл на Филиппины для участия в мероприятиях АСЕАН

Москва21 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Филиппин для участия в мероприятиях, проводимых по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Как передает корреспондент ТАСС, правительственный самолет совершил посадку в аэропорту Манилы.

В период с 21 по 23 июля глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в совещании министров иностранных дел АСЕАН в форматах Россия - АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС), а также Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что на предстоящих встречах российская делегация под руководством Лаврова представит свою оценку обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "включая усиление в нем конфликтного потенциала на фоне проводимой Западом линии на милитаризацию АТР, внедрение в эту часть мира силового потенциала НАТО и расширение сетей блоковых механизмов".

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в беседе с ТАСС отметил, что на полях министерских встреч в филиппинской столице традиционно "предусмотрена насыщенная программа двусторонних контактов Сергея Лаврова с коллегами не только из асеановских стран, но и других регионов мира".

Помимо этого, Захарова ранее информировала, что прорабатывается вопрос о встрече руководителей внешнеполитических ведомств России и США - Лаврова и Марко Рубио. В Госдепартаменте США подтвердили, что Рубио будет участвовать в мероприятиях по линии АСЕАН в Маниле, где он пробудет с 19 по 23 июля. Сам госсекретарь заявил, что готов к встрече с главой МИД РФ на полях проходящих в филиппинской столице форматов АСЕАН.