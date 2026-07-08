Москва8 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров в Ниамее передал руководителям Буркина-Фасо, Мали и Нигера приглашение президента РФ Владимира Путина посетить саммит Россия - Африка, который пройдет в Москве, сообщает ТАСС.

В октябре в Москве состоится третий саммит Россия - Африка, и президент Путин, пожелав успеха нашей встрече, просил передать вашим руководителям, что будет весьма и весьма рад видеть президентов Буркина-Фасо, Мали и Нигера на этой встрече в верхах. сказал он

Министр отметил, что основное внимание в повестке саммита будет уделено вопросам экономики, торговли и инвестиций. В связи с этим российская сторона рассчитывает, что в состав делегаций стран Сахеля войдут профильные министры и представители деловых кругов.

Лавров также добавил, что Россия будет рада видеть их на экономическом и гуманитарном форуме, который пройдет на полях саммита. Кроме того, он выразил надежду, что в Москву на саммит приедут и главы МИД стран Сахеля.

Ранее Лавров заявил, что рассчитывает на участие представителей большинства стран Африканского союза в третьем саммите Россия - Африка, который пройдет осенью в Москве.