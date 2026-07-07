Лавров прибыл с визитом в Эфиопию, где стартует африканское турне министра

Проект АЭС, Украина и торговля: о чем могут быть переговоры Лаврова в Эфиопии Лавров прибыл с визитом в Эфиопию, где стартует африканское турне министра

Москва7 июл Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Здесь начинается турне российского министра по африканским странам, сообщает ТАСС.

Как ожидается, 7 июля Лавров проведет переговоры со своим эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом, а также с другими представителями руководства республики.

Одной из ключевых тем обсуждения сторон должен стать вопрос строительства атомной электростанции большой мощности в Эфиопии. В октябре 2025 года посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин заявлял, что госкорпорация "Росатом" намерена построить в Эфиопии атомную электростанцию, оснащенную современным и безопасным реактором модели ВВЭР-1200. Под занавес 2025 года в Москве состоялись переговоры насчет этого проекта.

Помимо этого, пишет агентство, глава внешнеполитического ведомства РФ проинформирует эфиопских представителей о развитии ситуации на Украине и обсудит подготовку к третьему саммиту Россия – Африка, который должен пройти в Москве в октябре текущего года.

Торговая тематика также станет важным пунктом переговоров. В ходе последней встречи в прошлом году Лавров и Тимотеос обсудили торговый оборот между двумя странами и возможности его наращивания.

Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне российского министра.

Предыдущий визит Лаврова в Эфиопию состоялся ровно четыре года назад – в июле 2022 года.

В марте президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом. В ходе него стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в политике и экономике.