Москва24 мая Вести.Африканские страны достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, они играют все более весомую роль в решении актуальных мировых вопросов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме главам государств и правительств континента по случаю Дня Африки.

В тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что в рамках Африканского союза и ряда субрегиональных организаций растет конструктивное взаимодействие, формируются механизмы коллективного реагирования на локальные конфликты и кризисные ситуации, продвигаются интеграционные процессы.

Примите самые теплые поздравления по случаю Дня Африки – праздника, который является символом победы народов вашего континента над колониализмом, их стремления к свободе, миру и процветанию говорится в поздравлении

В телеграмме отмечается, что Российская Федерация придает большое значение укреплению традиционно дружественных связей с государствами Африки.

Глава российского государства отметил, что РФ и Африку объединяют стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата.

Владимир Путин выразил уверенность, что третий саммит Россия – Африка, который пройдет в октябре, даст возможность спланировать новые перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества между нашей страной и африканскими партнерами в различных сферах.