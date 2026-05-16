Путин отметил значительный вклад в науку Института стран Азии и Африки МГУ Путин поздравил с юбилеем коллектив Института стран Азии и Африки МГУ

Москва16 мая Вести.Президент России Владимир Путин направил поздравление в адрес преподавателей, студентов, аспирантов и выпускников Института стран Азии и Африки МГУ к 70-летию учреждения, отметив его вклад в науку и укрепление международных связей РФ.

В своем обращении глава государства отметил богатую историю института, связанную с развитием отечественных школ востоковедения и африканистики, а также вклад его преподавателей и выпускников в укрепление международных связей России. Путин подчеркнул, что ИСАА МГУ сохраняет преемственность научных традиций, ведет активную исследовательскую и просветительскую работу и отвечает на современные глобальные вызовы.

Поздравляю вас со знаменательным юбилеем – 70-летием Института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова говорится в поздравительной телеграмме

По словам президента, выпускники института обладают фундаментальными знаниями, которые востребованы в дипломатии, государственной службе, науке, журналистике и бизнесе. Он выразил уверенность, что институт и далее будет укреплять свои позиции и готовить специалистов высокого уровня.

Президент пожелал коллективу и студентам института успехов в работе и учебе.